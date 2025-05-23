В списке поставщиков в Китай — новые пополнения

Еще два российских объекта получили одобрение для поставок продукции в Китай. Это предприятия из Мурманской и Калининградской областей.

Перечень российских предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР обновлен. Право экспорта получили еще два российских предприятия, сообщает корреспондент Fishnews.

В список добавились «Роскон» в Калининградской области и Мурманский морской рыбный порт.

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