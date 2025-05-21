Российский минтай открывает новые возможности на рынке Китая

Структура поставок российского минтая в Китай меняется на фоне развития внутреннего потребления этой продукции в Поднебесной. В отличие от мороженого минтая экспорт продукции глубокой переработки в КНР растет ускоренными темпами. О тенденциях торговли рассказал на форуме в Хабаровске президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Руководитель АДМ выступил на сессии, посвященной агроэкспорту, в рамках российско-китайского форума в Хабаровском крае, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения.

Китай остается ключевым экспортным рынком для российской рыбы: на него приходится 58% внешних поставок, напомнил Алексей Буглак. В 2024 г. российские рыбаки поставили в КНР 1,1 млн тонн рыбопродукции на сумму 2,7 млрд долларов.

«За 10 лет объем российского экспорта рыбы и морепродуктов в КНР вырос более чем в 2,2 раза в деньгах и на 35% в объеме. И если основным драйвером увеличения стоимости экспорта являются крабы, то основной товарной позицией по объему остается мороженый минтай. Вместе с тем в ретроспективе спрос на мороженый минтай в Китае постепенно снижается: только за прошлый год экспорт снизился на 12%, до 483 тыс. тонн», — рассказал глава ассоциации. Основная причина — снижение спроса на филе минтая, которое китайские перерабатывающие заводы производят из российского сырья, на фоне роста издержек, усиливающейся конкуренции, санкционных ограничений и снижения цены на основных рынках потребления.

Одновременно со снижением спроса на продукцию для реэкспорта внутренний спрос на минтай в КНР увеличивается. Речь о продукции глубокой переработки однократной заморозки. Ее экспорт за четыре года вырос в 20 раз. Так, в прошлом году российские рыбаки поставили в КНР 44 тыс. тонн филе и сурими из минтая.

«Наша продукция вытесняет продукцию конкурентов. Но рост поставок сопровождается снижением цен, в том числе в сравнении с конкурентами. Частично эта разница компенсируется более короткой и дешевой логистикой. Но в целом, конечно, спрос на продукцию глубокой переработки еще должен будет пройти проверку на устойчивость, когда начнется фаза восстановления экспортных цен», — объяснил Алексей Буглак.

По его словам, перспективный товар для расширения экспорта в КНР — икра минтая. Президент АДМ напомнил, что в прошлом году ассоциация запустила программу по созданию нового нишевого рынка в Китае. Цель проекта — сформировать устойчивый и значимый по объему спрос на икру минтая в стране. На первоначальном этапе речь о 5 тыс. тонн ежегодных поставок.

«Мы провели исследование рынка для оценки потенциала икры и возможной стратегии работы с привлечением маркетингового агентства из Шанхая. Китайский шеф-повар разработал для нас рецепты готовых блюд китайской кухни с икрой минтая, их первую дегустацию мы провели на выставке в Циндао. Также мы запустили официальный канал АДМ в «Вичате», — рассказал Алексей Буглак. По его словам, значимым шагом стало приглашение китайских покупателей принять участие в икорных аукционах в Пусане. Впервые за всю историю этих аукционов российские и китайские компании заключили контракты на поставки.

Сейчас ассоциация работает над созданием прототипов продуктов с учетом предпочтений местных потребителей и кулинарных традиций, предполагается серия переговоров с китайскими переработчиками и демонстрация наработок. Также в планах — запуск кампании по продвижению икры минтая в ресторанах. «Сегодня эта ниша (ред. — икра минтая) на китайском рынке свободна, и я уверен, что кто первый из китайских переработчиков и производителей продуктов питания сможет оценить его потенциал, тот и соберет сливки», — заключил глава АДМ.

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