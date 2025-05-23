Современный покупатель хочет видеть больше информации о рыбе

Доступной информации о разнообразии рыбы и морепродуктов, о том, как их правильно выбирать и готовить, не хватает — такой результат показал опрос Fishnews.

Участники рыбного рынка, как сами по себе, так и объединив усилия, пытаются развивать возможности по реализации внутри страны. Для того чтобы сделать рыбу и морепродукты популярнее среди россиян, используются разные форматы — событийный маркетинг, интеграции с блогерами и т.д.

Рассказывать больше о рыбной полке — правильный курс, подтвердил опрос, проведенный в телеграм-канале Fishnews.

53% голосовавших заявили: доступной информации о разнообразии рыбы и морепродуктов, о том, как их правильно выбирать и потреблять, не хватает.

Еще 33% считают, что таких материалов достаточно, но можно было бы поработать над их формой и содержанием.

И только 14% ответили, что информации хватает, она доступная и интересная.

Напомним, для того чтобы рассказать, чем сегодня живет российская рыбоперерабатывающая отрасль, Fishnews запустил специальный проект «Сильная переработка — гордость отрасли». Также в специальной рубрике «Рыба для россиян» мы собираем всю информацию о решениях для повышения потребления рыбной продукции в стране.

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