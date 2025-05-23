Сергей Несветов: Fishnews Online из таких площадок, которые точно нужны

Медиахолдинг «Фишньюс» объединяет разные форматы для информационного обеспечения рыбной отрасли, и один из самых интересных проектов — коммуникационная площадка Fishnews Online, отмечает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

На платформе Fishnews Online регулярно проходят конференции экспертов рыбной промышленности и смежных сфер по разным темам. Материалы по итогам обсуждения публикуются на сайте Fishnews в специальной рубрике. Встречи проводятся уже в течение пяти лет — в онлайн- и офлайн-формате.

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума стал одним из первых участников Fishnews Online и участвовал во встречах по разным вопросам.

Среди наиболее интересных тем для обсуждения на платформе читатели Fishnews выделяют продвижение рыбной продукции на внутреннем рынке. Такой отклик вполне закономерен, считает Сергей Несветов. Людям интересны истории успеха. «У кого что получилось: интересный опыт, задумки и идеи, которые удалось реализовать», — отметил исполнительный директор СЗРК.

В целом медиахолдинг «Фишньюс» сегодня объединяет самые разные информационно-коммуникационные средства: это и Fishnews Online, и сайт, и газета, и журнал. «Это большая работа, и большой профессионализм», — подчеркнул Сергей Несветов.

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