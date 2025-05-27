Что нельзя сбрасывать с судов — список обновили

Правительство перевыпустило перечень веществ, которые запрещено сбрасывать с судов в воды исключительной экономической зоны РФ. Список вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Перечень веществ, которые запрещено сбрасывать с судов и других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов в воды исключительной экономической зоны Российской Федерации утвержден распоряжением правительства от 22 мая 2025 г. № 1290.

В морские воды нельзя выбрасывать все виды пластмасс, включая синтетические тросы и рыболовные сети, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Рыболовные сети — одна из причин гибели морских млекопитающих, черепах и других видов животных. Загрязнение океана микропластиком — глобальный вызов, который сегодня необходимо решить человечеству, обратили внимание в ведомстве.

Кроме того, запрещен сброс в океан мусора, промывочных вод, химических веществ, среди которых алкилфосфиты, кадмий, ртуть, свинец и их соединения, нафталин и ряд других веществ.

Документ соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ, действует с 1973 г.). Распоряжение подготовлено по поручению, согласно которому нормативные акты, вступившие в силу до 1 января 2020 г., должны быть переизданы.

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