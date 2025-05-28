Россия и Вьетнам: как складывается сотрудничество в «рыбной» сфере

Вьетнам видится экспертам одним из перспективных партнеров России в рыбохозяйственной сфере. Это же подтверждают и переговоры на высшем уровне.

Вьетнам — поставщик рыбы и морепродуктов для российского рынка. По итогам прошлого года доля этой страны в российском импорте продукции из водных биоресурсов составила порядка 8% в стоимостном и натуральном выражениях, поделился данными с Fishnews аналитический центр Рыбного союза.

В 2024 г. вьетнамские поставщики отправили в Россию 53 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 231 млн долларов — в деньгах импорт вырос по сравнению с уровнем 2023 г. почти на 70%, указали в объединении.

С учетом амбициозной цели по экспорту продукции из водных биоресурсов, которую ставит перед собой Вьетнам на 2025 г., — 11 млрд долларов (это на 10% больше показателя 2024 г.), поставки в Россию будут только нарастать, считают в аналитическом центре Рыбного союза.

Российские предприятия также поставляют рыбу и морепродукты во Вьетнам. Согласно предварительным оценкам центра «Агроэкспорт», в 2024 г. из РФ в эту азиатскую страну отправилось около 5 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов на сумму более 28 млн долларов. При этом можно отметить существенный рост экспорта в стоимостном выражении — на 78% по сравнению с уровнем 2023 г., хотя физический объем поставок сохранился на том же уровне.

«Экспорт морепродуктов из России во Вьетнам является направлением молодым и только набирает свои обороты. По итогу 2024 года мы отметили тенденцию, что у вьетнамского потребителя пользуются спросом российские морские деликатесы премиум-сегмента, такие как камчатский краб, красная икра и красная рыба», — отметил Андрей Гречкин, генеральный директор компании «Дальрефтранс» (входит в FESCO).

В ВАРПЭ обращают внимание на возможности сотрудничества в выпуске продукции. «Считаем перспективным направлением развитие российско-вьетнамский отношений в сфере рыбопереработки с учетом действующего с 2016 года соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, — прокомментировал Герман Зверев. — Вьетнам обладает значительными мощностями для производства рыбопродукции. По объему экспорта рыбного филе Вьетнам и Китай практически сравнялись в 2024 году. КНР утрачивает статус мировой рыбоперерабатывающей фабрики, Вьетнам, напротив, наращивает потенциал. Загрузка местных производств осуществляется за счет отечественного аквакультурного сырья — пангасиуса и тилапии. Мы оцениваем потенциал поставок мороженой трески в 15 тыс. тонн в год».

Рынки стран Юго-Восточной Азии — одно из самых перспективных направлений экспортных поставок для российских рыбаков: это регион с развитой рыбопереработкой и большим потенциалом внутреннего потребления, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

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