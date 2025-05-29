Законодатели предусмотрели возможности ТОР для Магадана

Госдума приняла федеральный закон, позволяющий создать территорию опережающего развития в Магаданской области. Власти рассчитывают, что преференциальный режим привлечет инвестиции в регион.

Депутаты на заседании 28 мая поддержали сразу во втором и третьем чтениях законопроект, снимающий ограничения на создание территории опережающего развития в границах особой экономической зоны в Магаданской области. Сейчас закон не позволяет создавать ТОР в границах ОЭЗ.

Проект поправок в марте передало на рассмотрение Госдумы правительство, в апреле они были приняты в первом чтении, сообщает корреспондент Fishnews.

Решение поможет объединить преимущество двух механизмов — территории опережающего развития и особой экономической зоны, отметил председатель Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Помимо изменений законов об ОЭЗ и ТОР парламентарии также приняли поправки в Налоговый кодекс. Для того чтобы исключить дублирование льгот, с 1 января 2026 г. прекращается предоставление налоговых преференций в рамках особой экономической зоны. При этом исключается запрет на применение участниками ОЭЗ в Магаданской области инвестиционного налогового вычета.

В Минвостокразвития ранее сообщали, что после принятия закона ведомство совместно с КРДВ и правительством Магаданской области утвердит комплексный план развития новой ТОР.

Перспективными инвестиционными проектами для будущей территории опережающего развития были названы в том числе предприятия судоремонта, логистики и рыбопереработки.

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