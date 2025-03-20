Депутаты поддержали снятие ограничений для инвестиций в развитие Курил

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности применения налоговых льгот для реализации инвестиционных проектов на Курильских островах. По замыслу авторов, эти изменения помогут развивать в том числе местную рыбопереработку.

Законопроект рассмотрели на пленарном заседании 19 марта, сообщает корреспондент Fishnews. Выступивший с докладом первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что в Налоговом кодексе заложен ряд ограничений на использование льгот и это сдерживает развитие предпринимательства на Курильских островах.

Напомним, в 2022 г. был принят закон о налоговых льготах для привлечения инвесторов на Курилы. Он предусматривает, что организации, которые зарегистрированы в Южно-Курильском, Северо-Курильском и Курильском округах после 1 января 2022 г., освобождаются от уплаты налога на прибыль, транспортного налога, налога на имущество, земельного налога. Также для них закреплены пониженные страховые взносы.

Внесенный правительством в Государственную Думу законопроект распространяет налоговые послабления на компании, которые создаются организациями, уже имеющими бизнес на Курилах. При этом инвестпроекты должны отвечать критериям правительства и получить одобрение правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

По предварительным данным, такие изменения будут способствовать реализации порядка 16 новых инвестиционных проектов, отмечается в пояснительной записке. Суммарный объем вложений ориентировочно оценивается в 12,4 млрд рублей, предполагается создание 400 рабочих мест.

Кроме того, пониженные тарифы страховых взносов смогут применять организации, зарегистрированные на территории Курильских островов после 1 января 2022 г. и использующие упрощенную систему налогообложения.

Авторы поправок указали, что принятие законопроекта будет способствовать реализации на Курилах ряда новых инвестпроектов, в том числе в сфере рыбопереработки.

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