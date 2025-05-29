Отрасль глазами банков: эксперты ЦБ отметили роль краба в воздушных грузоперевозках

Воздушный транспорт остается наиболее дорогим для трансграничных грузоперевозок и занимает в них небольшую долю. Но к такому способу доставки обращаются те, для кого важна скорость, — например, добытчики краба, говорится в докладе ГУ Банка России.

Центробанк опубликовал доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» за май. Напомним, что обзор регулярно готовят экономические подразделения территориальных учреждений ЦБ при участии департамента денежно-кредитной политики.

Одну из частей доклада аналитики посвятили экспортно-импортным грузоперевозкам, сообщает корреспондент Fishnews. Говоря о доставке товаров воздушным транспортом, авторы доклада отметили, что это наиболее дорогой вид перевозок. Им продолжают пользоваться компании, для которых важна высокая скорость доставки, обратили внимание эксперты. Основным направлением остаются страны АТР.

В качестве примера аналитики привели использование воздушного транспорта для поставок живого краба с Северного бассейна в Восточную и Юго-Восточную Азию.

Напомним, что с введением санкционных ограничений краб с Северного бассейна пошел в азиатские страны. При этом добытчики используют различные схемы доставки, в том числе по воздуху.

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