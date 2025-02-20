Крабу с Севера проложили авиамаршрут в Таиланд

Живой краб из Мурманской области отправился в Таиланд по воздуху транзитом через Москву, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали первую партию живого краба для отправки авиатранспортом в Таиланд. Должностные лица провели досмотр 395 кг морепродукта.

Живой краб сначала доставили в морской порт Мурманск на промысловом судне и выгрузили на предприятие, где осуществляется его временная передержка, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства. Затем краб поместили в специализированные емкости, оснащенные системами подачи кислорода и фильтрации воды. Затем эти емкости погрузили в специализированную автомашину и доставлена в аэропорт Мурманск. Дальнейший путь краба — авиатранспортом через Москву в Таиланд.

Перед погрузкой товар провели на соответствие показателям качества и безопасности.

Напомним, что после закрытия традиционных рынков сбыта краб с Северного бассейна стал осваивать азиатские страны, при этом был выстроены новые логистические схемы. Например, доставка авиатранспортом, а также в рамках мультимодальных перевозок.

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