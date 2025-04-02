По железной дороге и морем: краб Северного бассейна идет новыми маршрутами

Новые возможности интермодальных перевозок продолжают использоваться для поставки в Азию краба, добытого в Баренцевом море. В Пусан доставлена первая в этом году партия крабовой продукции, сообщил оператор рефрижераторных контейнерных перевозок «Дальрефтранс» (входит в Транспортную группу FESCO).

В рамках интермодальных перевозок из Мурманска в Пусан доставлено 418 тонн мороженой крабовой продукции. Транзитное время перевозки составило 25 дней, сообщили Fishnews в компании «Дальрефтранс».

«Продукция поступила в морской порт Мурманск на судне с промысла, где ее погрузили в рефрижераторные контейнеры «Дальрефтранс». Оттуда груз отправился по железной дороге во Владивосток, а далее — контейнеровозом в рамках регулярной морской линии FESCO Korea Soviet Direct Line в южнокорейский порт Пусан», — обрисовал оператор схему перевозки.

После введения санкционных ограничений предприятия, добывающие краба в Баренцевом море, переориентировали поставки на рынки азиатских стран. С учетом этой потребности специалисты перенастроили и систему логистики.

«Дальрефтранс» осуществляет регулярные интермодальные перевозки замороженного краба из Мурманска в Азию с 2024 года. В основном таким образом продукция поставляется в Республику Корея, рассказал генеральный директор компании Андрей Гречкин на встрече с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока в марте. По железной дороге груз уходит из Мурманского морского рыбного порта во Владивосток, а далее доставляется за рубеж морским транспортом. В рамках интермодальных перевозок с Севера в замороженном виде отправляют все промысловые виды краба — и камчатского, и стригуна опилио.

У компании «Дальрефтранс» есть опыт перевозки и живого краба из Мурманской области — для этого применяется специальный акваконтейнер. Система может использоваться и на более коротком плече — при морских перевозках на Дальнем Востоке, отметил Андрей Гречкин.

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