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Торжественное присвоение имени научно-исследовательскому судну состоялось в рамках выездной коллегии ВНИРО в Волгограде. Фото пресс-службы института

Судно для исследований на Средней Волге будет носить имя ветерана Великой Отечественной

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии увековечивает имена героев войны в названиях научно-исследовательского флота. НИС, работающее на Волге, нарекли в честь героя Великой Отечественной, руководителя Волгоградского отделения ГосНИОРХ Василия Васильева.

Торжественное присвоение имени научно-исследовательскому судну состоялось в рамках выездной коллегии ВНИРО. На этот раз она проходила в городе-герое Волгограде.

Обращаясь к участникам, заместитель директора института Павел Багимов сказал, что присваивать имена людей, внесших большой вклад в развитие рыбохозяйственной науки, стало доброй традицией. Строятся новые суда океанского класса «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Пётр Моисеев», спущено на воду новое научное судно для работы на Байкале «Викентий Зайцев». Теперь и НИС, осуществляющее исследования на Средней Волге, получило имя ученого, организатора и героя Великой Отечественной войны Василия Васильева.

Василий Васильев с 1964 по 1982 гг. возглавлял Волгоградское отделение ГосНИОРХ. Особое внимание уделял внедрению научных разработок в рыбную промышленность. «Обладая выдающимися организаторскими способностями и профессиональной компетентностью, умело выстроил работу института. Под его руководством коллектив института выполнял планы научно-исследовательских работ с высоким качеством», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

За высокие показатели и успехи в производственной деятельности Василий Васильев был награжден знаком «Отличник рыбной промышленности СССР». Являлся Ветераном труда. Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и другими юбилейными медалями, а также Почетной грамотой Минрыбхоза РСФСР.

На фронтах Василий Васильев находился с октября 1942 г. по 9 мая 1945 г., пройдя путь от курсанта учебной роты до командира артиллерийского дивизиона.

Заместитель губернатора Василий Иванов подчеркнул, что увековечение памяти фронтовиков имеет огромное значение для сохранения исторической памяти о Великой Победе, людях, которые победили орды захватчиков.

Руководитель Средневолжского филиала ВНИРО Ефим Кожурин отметил большую важность для сотрудников и волгоградцев присвоения имени Василия Васильева научно-исследовательскому судну. Глава филиала подчеркнул, что активное использование НИС позволит расширить массив научных данных, необходимых для корректного определения общих допустимых уловов и рекомендованных объемов добычи.

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  • Торжественное присвоение имени научно-исследовательскому судну состоялось в рамках выездной коллегии ВНИРО в Волгограде. Фото пресс-службы института
  • Заместитель директора ВНИРО Павел БАГИМОВ. Фото пресс-службы института
  • Заместитель губернатора Василий ИВАНОВ. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Руководитель Средневолжского филиала ВНИРО Ефим КОЖУРИН. Фото пресс-службы института
  • НИС, работающее на Волге, нарекли в честь героя Великой Отечественной, руководителя Волгоградского отделения ГосНИОРХ Василия Васильева. Фото пресс-службы ВНИРО
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