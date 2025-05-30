На Алтае фальшивая икра прикрывалась настоящей
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Краснодарского края. Ей инкриминируют пять эпизодов мошенничества при продаже икры (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ).
Следствие пришло к выводу, что женщина разработала преступную схему. В интернете размещалось объявление об оптовой продаже в Барнауле красной икры по цене значительно ниже рыночной. В Москве же приобреталась имитированная икра и доставлялась транспортной компанией в столицу Алтайского края. Затем имитированная икра фасовалась в кубконтейнеры с укладкой верхнего слоя (не более 1-2 см) натуральным продуктом.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, за один день обвиняемая встретилась с пятью клиентами, которым реализовала под видом натуральной имитированную икру массой 250 кг на общую сумму около 1,8 млн рублей.
При задержании у фигурантки изъяли денежные средства — более 2 млн рублей. На них наложен арест для возмещения причиненного ущерба гражданам.
Окончательную оценку произошедшему даст суд.
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