На Алтае фальшивая икра прикрывалась настоящей

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Краснодарского края. Ей инкриминируют пять эпизодов мошенничества при продаже икры (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ).

Следствие пришло к выводу, что женщина разработала преступную схему. В интернете размещалось объявление об оптовой продаже в Барнауле красной икры по цене значительно ниже рыночной. В Москве же приобреталась имитированная икра и доставлялась транспортной компанией в столицу Алтайского края. Затем имитированная икра фасовалась в кубконтейнеры с укладкой верхнего слоя (не более 1-2 см) натуральным продуктом.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, за один день обвиняемая встретилась с пятью клиентами, которым реализовала под видом натуральной имитированную икру массой 250 кг на общую сумму около 1,8 млн рублей.

При задержании у фигурантки изъяли денежные средства — более 2 млн рублей. На них наложен арест для возмещения причиненного ущерба гражданам.

Окончательную оценку произошедшему даст суд.

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