Торговца несуществующей икрой осудили в Хабаровске

В Хабаровске вынесли приговор по уголовному делу о серии мошенничеств с продажей лососевой икры. В общей сложности злоумышленник обманул горожан на 150 тыс. рублей.

Следствие установило, что летом 2022 г. фигурант попросил у своего знакомого список телефонных номеров людей, которым тот раньше продавал красную икру.

«Обзванивая граждан, подсудимый предлагал приобрести у него икру лососевых видов рыб по сниженной цене — за 2,5 тыс. рублей за килограмм. Денежные средства мужчина просил в качестве предоплаты перевести на свою банковскую карту», — рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Так, житель краевого центра, поверив злоумышленнику, перечислил за партию деликатеса 125 тыс. рублей. Другой потерпевший перевел за 2 кг икры 5 тыс. рублей.

Получив деньги, горожанин сразу же прерывал общение и блокировал телефонные звонки от обманутых покупателей.

Еще двое хабаровчан тоже были введены в заблуждение и согласились заплатить за икру по 10 тыс. рублей. Но затем подобные сделки показались заявителям подозрительными и от предоплаты они отказались.

Задержали фигуранта хабаровские полицейские. Оперативники установили, что никакого отношения к заготовке и продаже лососевой икры злоумышленник не имеет, предлагаемой к реализации продукции у него никогда не было, как и легального источника дохода. Полученные от потерпевших деньги мужчина похищал и тратил на личные цели.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частям 2 и 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ, установлена причастность мужчины к четырем противоправным эпизодам.

В управлении отметили, что злоумышленник дал признательные показания и активно способствовал раскрытию совершенных им преступлений. Суд назначил горожанину наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, мужчину обязали выплатить потерпевшему 122 тыс. рублей.

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