Китай спустит на воду первое в мире судно — лососевую ферму

В КНР готовятся к спуску на воду Suhai 1 — первого в мире судна, предназначенного для выращивания лосося в море. Ожидается, что уже осенью плавучая акваферма начнет работу в Желтом море у берегов провинции Цзянсу.

Проект стоимостью 600 млн юаней (примерно 84 млн долларов) реализует верфь Huangpu Wenchong в Гуанчжоу. По оценкам компании-судовладельца Jiangsu Lianshen Marine Technology, Suhai 1сможет ежегодно производить до 8 тыс. тонн лосося, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на гонконгское издание.

В отличие от традиционных морских ферм, Suhai № 1 способно перемещаться в более безопасные воды при неблагоприятных обстоятельствах, таких как тайфуны или цветение водорослей. На борту также предусмотрена система переработки, позволяющая отправлять свежую продукцию на внутренний рынок в течение суток.

Этот проект — часть широкой государственной стратегии, направленной на развитие морской аквакультуры в условиях растущей глобальной неопределенности, изменения климата и геополитических вызовов, отмечает зарубежное СМИ.

По данным издания, более 80% потребляемого в Китае лосося импортируется — в основном из Норвегии и Чили. В 2024 г. КНР ввезла более 100 тыс. тонн этой рыбы, а к 2030 г. объемы импорта могут превысить 200 тыс. тонн.

В 2022 г. в Циндао на воду было спущено судно Conson 1, ставшее первым в мире «умным» судном для морской аквакультуры. Оно получило престижную международную сертификацию ASC за ответственное разведение желтого горбыля.

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