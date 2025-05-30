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Производство мороженого рыбного филе в январе-апреле сократило отставание от показателей 2024 г.

Тренды производства: Рыбный союз проанализировал статистику по выпуску продукции

Производство мороженой рыбы и мороженого рыбного филе в январе-апреле сократило отставание от показателей 2024 г., а выпуск консервов — уверенно растет, отмечают аналитики Рыбного союза.

За первые четыре месяца года в России произведено 1,5 млн тонн рыбной продукции. Это на 1% ниже показателя за аналогичный период 2024 г., сообщает аналитический центр Рыбного союза, изучив оперативные данные Росстата.

Производство мороженой рыбы сократилось на 3% — до 950 тыс. тонн. Драйверами снижения (по состоянию на 5 мая 2025 г. к той же дате 2024 г.) стали минтай (1,07 млн тонн, -2%), треска (128 тыс. тонн, -14%), сельди (254 тыс. тонн, -7%), камбалы (29 тыс. тонн, -18%), сообщили Fishnews в пресс-службе объединения.

Выпуск мороженого рыбного филе снизился на 1% — до 108 тыс. тонн. Уменьшение, по мнение экспертов, может объясняться сокращением производства филе трески в связи со снижением ее вылова. При этом выпуск филе минтая на судах в море в январе-апреле осталось на уровне прошлого года — 51 тыс. тонн, а производство филе тихоокеанской сельди на флоте выросло на 10% к январю-апрелю 2024 г., до 37 тыс. тонн.

Рыбных консервов выпущено на 4% больше, чем за первые четыре месяца 2024 г. — почти 65 тыс. тонн. Таким образом, продолжается восстановительный рост после падения в 2023 г. Производители консервов адаптировались к предпочтениям потребителей и переломили негативный тренд.

Выпуск рыбных пресервов снизился на 6% — до 35 тыс. тонн. Такая динамика связана с эффектом высокой базы сопоставимого периода прошлого года.

Объем производства мороженых ракообразных вырос на 10% и достиг 28 тыс. тонн.

Положительная динамика выпуска мороженых ракообразных может объясняться ростом российского вылова холодноводных креветок: к 5 мая 2025 г. добыто на 30% больше к сопоставимой дате прошлого года — 10,3 тыс. тонн, указали в Рыбном союзе.

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