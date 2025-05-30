Иван Фетисов: Fishnews Online привлекает большое внимание

Результаты обсуждений вопросов рыбной промышленности на площадке Fishnews Online всегда на слуху и вызывают активный интерес, отмечает генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. Отраслевой выставочный оператор регулярно рассказывает на конференциях «Фишньюс» о возможностях продвижения в России и за рубежом.

«Я всегда очень внимательно читаю материалы по итогам конференций Fishnews Online. И вообще могу сказать, что публикации об этих встречах вызывают большой интерес, люди их обсуждают», — рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Отраслевой выставочный оператор — ESG — ежегодно рассказывает на конференциях «Фишньюс», какие возможности для продвижения российской рыбы и морепродуктов открываются на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, рыбопромышленной выставке в Циндао и на других площадках.

«Например, в конце прошлого года на Fishnews Online мы поделились деталями: какие изменения ждут осенью участников и гостей выставки Seafood Expo Russia», — напомнил Иван Фетисов.

Интересно, что к конференциям «Фишньюс» подключаются не только добытчики, но и, например, рыбопереработчики — в перспективе было бы интересно участвовать и следить за обсуждениями с привлечением ритейла, считает глава Expo Solutions Group.

Напомним, что в этом году коммуникационному проекту Fishnews Online исполнилось пять лет. На площадке проходят конференции экспертов рыбной отрасли и смежных сфер. Все публикацию по итогам обсуждения собираются на сайте «Фишньюс» в специальной рубрике.

Среди пяти главных тем пятилетки — регулирование в рыбной промышленности, развитие внутреннего потребления рыбопродукции, раскрытие экспортного потенциала отрасли.

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