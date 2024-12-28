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Операторы Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии в Санкт-Петербурге на площадке Fishnews Online рассказали о том, какие изменения готовятся для участников в 2025 г.

Питерским форуму и выставке обещают новые концепции

Операторы Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии в Санкт-Петербурге на площадке Fishnews Online рассказали о том, какие изменения готовятся для участников в 2025 г.

«Ежегодно мы стараемся ввести нечто новое. Выставка не может быть одинаковой из года в год. В противном случает она будет уменьшаться и стагнировать», — отметил на онлайн-конференции Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В следующем году устроители планируют «переупаковать» некоторые разделы выставки в Питере. Так, новую концепцию получит раздел аквакультуры. Традиционно он — один из самых популярных на выставке. «Мы считаем, что аквакультура — очень перспективное направление в отрасли. И соответственно, на выставке», — прокомментировал Иван Фетисов.

Операторы обещают, что у раздела будет собственное название, сайт с новостями и, конечно, профильная деловая программа. Интересно рассказать, каким образом за рубежом организовано стимулирование аквакультуры, как начинать этот бизнес — применительно к российским условиям, считает руководитель ESG.

Развивать необходимо и специализированную экспозицию Fish Tech Global, собирающую производителей оборудования для переработки рыбы, строительства и ремонта судов, считают операторы.

В качестве еще одного направления для обновления Иван Фетисов выделил раздел готовой рыбной продукции. На выставку приходят дистрибьюторы, торговые сети, и им такие предложения, конечно, очень интересны, полагают в ESG.

Плотная работа, по словам Ивана Фетисова, ведется с зарубежными представительствами, в том числе стран Африки, Латинской Америки. Задача — найти возможных покупателей российской продукции и организовать встречи и переговоры для российских компаний на выставке в Санкт-Петербурге и зарубежных отраслевых мероприятиях, в том числе в Марокко 5-9 февраля. Но не только это. Интересно и укрепление международной кооперации. «Наши рыбопромышленники стараются сейчас смотреть по сторонам — и мы смотрим по сторонам», — рассказал руководитель выставочного оператора.

При организации выставки очень важно активно рассказывать о ней возможным участникам и гостям. «За время своей работы мы сформировали пул каналов и партнеров, с которыми взаимодействовали и продолжим взаимодействовать», — рассказала руководитель отдела рекламы Яна Фролова. Прежде чем заходить в новую страну, оператор изучает традиции рыбного потребления в ней. «Стараемся предложить иностранной аудитории именно то, что ей интересно», — отметила Яна Фролова.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить в следующем году в новые даты — с 22 по 24 октября.

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