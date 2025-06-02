Президентом отраслевого объединения работодателей стал Герман Зверев

Российский союз работодателей-рыбопромышленников определился с президентом на следующий срок. Общероссийское отраслевое объединение работодателей возглавил Герман Зверев.

30 мая участники общего собрания Общероссийского объединения работодателей-рыбопромышленников «Российского союза работодателей-рыбопромышленников» избрали президентом объединения Германа Зверева. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ВАРПЭ. Кандидатура нового руководителя была предложена основателем компаний «Тихрыбком» и «Маг-Си Интернешнл» Михаилом Котовым и президентом Союза «Каспрыба» Андреем Маркиным.

Участники общего собрания выразили глубокую признательность первому президенту РСРР Сергею Тимошенко. Сергей Тимошенко оказал огромное влияние на организацию объединения, последовательно выступал за его создание с 2010 г. Именно благодаря бесспорному авторитету Сергея Тимошенко удалось сплотить предприятия из более чем половины субъектов Федерации, отметили в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

В соответствии с федеральным законом «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» представитель РСРР подписывает Генеральное соглашение о социально-трудовых отношениях. Герман Зверев занимал должность исполнительного вице-президента объединения и подписал от имени объединения Генеральное соглашение.

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