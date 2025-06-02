Ущерб от нефтеразлива в Черном море оценили в деньгах

Росприроднадзор предъявил собственникам и оператору двух танкеров, затонувших в Черном море, иски на 84,9 млрд рублей. В ведомстве анонсировали начало судебного процесса.

О направлении исков в суд заявила глава Федеральной службу по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Компании, к которым предъявляются претензии, не компенсировали ущерб в добровольном порядке, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли», — отметила Светлана Радионова.

По информации Росприроднадзора, сумма исчисленного вреда в отношении оператора танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» и собственника судна — ООО «Каматрансойл» (солидарно) — превышает 49 млрд рублей. В отношении ЗАО «Волгатранснефть», который является собственником танкера «Волгонефть-239», сумма составила более 35 млрд рублей.

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