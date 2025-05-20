Экспедиция в Черное море позволит уточнить ущерб от нефтеразлива

Район декабрьского крушения танкеров в Черном море проверило научно-исследовательское судно «Олег Бетин» Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Результаты рейса позволят точнее оценить вред, нанесенный рыбным запасам.

Станциями отбора проб охватили всю акваторию наиболее массовых выбросов мазута в Черном море в районе от мыса Анапский до мыса Такиль, а также южную часть Керченского пролива до Крымского моста, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Особое внимание уделили обследованию гидробиологических сообществ живых организмов. Отбирались образцы микроводорослей (фитопланктона), животного планктона, донных обитателей.

Планируется, что результаты экспедиции позволят более точно и полно определить воздействие последствий аварии на состояние водных биоресурсов и среду их обитания, а также получить необходимые сведения для прогноза последствий и темпов восстановления нарушенной природной среды.

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