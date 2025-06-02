НИС «Профессор Кагановский» собрало данные по минтаю и другим рыбам

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» выполняло комплексную экспедицию в марте-мае 2025 г. Специалисты изучали в том числе ресурсы минтая и сельди.

Отчет о работе на НИС «Профессор Кагановский» рассмотрели на расширенном заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Исследования проводились в водах Южных Курил и северной части Охотского моря.

Ученые проанализировали актуальные материалы, полученные в ходе гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, акустических, ихтиопланктонных, траловых научно-исследовательских работ, и рассчитали запасы минтая, сельди, мойвы и других видов нектона, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Оценки численности и биомассы этой рыбы, рассчитанные несколькими методами (траловым, ихтиопланктонным и акустическим), оказались сопоставимы в сравнении с результатами предыдущих наблюдений. По мнению ученых, они свидетельствуют о хорошем состоянии ресурсов минтая в обоих районах и неплохих перспективах его промысла в последующие годы. На фоне стабильного состояния численности минтая, численность молоди сельди в исследованном районе несколько уменьшилась.

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