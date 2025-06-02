Отраслевая наука определила приоритеты на 2025 год

Среди ключевых задач ВНИРО в этом году — изучение пресноводных водоемов, исследования в сферах генетики и селекции, разработка кормов, а также подготовка прогноза по ресурсам отечественного промысла до 2035 г.

В Волгограде состоялась коллегия Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На мероприятии подвели итоги работы центрального института и филиалов за первую половину 2025 г. и обсудили планы дальнейшего развития ВНИРО.

Определены ключевые задачи института. Одной из них станет организация на новом уровне исследований пресноводных водоемов. В том числе возможностей повышения естественной продуктивности за счет искусственного воспроизводства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в рамках Большой пресноводной экспедиции ВНИРО в 2025 г. предстоит раскрыть потенциал и ресурсную базу водоемов самой населенной части нашей страны.

«Важные направления исследований — генетика, селекция, разработка новых кормовых рецептур для развития аквакультуры. При этом подчеркну, производство товарной рыбы должно быть в том числе экологичным, не приводить к деградации экосистем. Необходимо также соблюдать баланс между рыболовством и рыборазведением», — отметил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

Другая ключевая задача ВНИРО — продолжение работы по созданию Национального центра генетических ресурсов для сохранения природного разнообразия различных видов рыб и других водных обитателей.

«Для повышения эффективности оценки запасов и точности прогнозов вылова основных промысловых видов планируется разработать прогноз состояния ресурсов российского рыболовства на период до 2035 года, а также сценарии изменений их состояния на период до 2050 года с учетом развития природно-климатических процессов», — заявил директор института Кирилл Колончин.

Для реализации поставленных целей требуется модернизация научно-технической базы и цифровая трансформация ВНИРО, обратили внимание в пресс-службе. Эти вопросы также рассмотрели на коллегии. Будет продолжена разработка комплексных решений в сфере информатизации и внедрение в научный процесс возможностей искусственного интеллекта.

Ожидается также, что активное использование беспилотных летательных аппаратов, которых во ВНИРО уже 50 единиц, позволит решать целый спектр задач. В том числе сбор данных в труднодоступных регионах во время лососевой путины.

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