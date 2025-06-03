Сардина-иваси ловится интенсивно

К началу июня российский флот успел освоить свыше 30 тыс. тонн Уловы другого пелагического объекта промысла — скумбрии — остаются низкими.

Напомним, что в этом году российские суда приступили к добыче сардины-иваси и скумбрии 8 мая. На промысле работает 5 крупнотоннажных судов, оснащенных пелагическими тралами. Промысел ведется в открытых водах на восточном участке Южно-Курильской зоны у границы исключительной экономзоны России на перепаде температуры поверхности океана 10-13°С. Отдельные суда работают в пределах российской ИЭЗ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Уловы сардины высокие, у отдельных судов — до 680 тонн в сутки, средний вылов на судо-сутки за минувшую неделю составил 307 тонн. Всего за семидневку рыбаки взяли 7976 тонн.

Уловы скумбрии низкие, средний вылов на судо-сутки лова — 6,7 тонны, вылов за неделю — 73 тонны. Вылов скумбрии с начала промысла — 162 тонны.

В открытых водах на лове пелагических объектов работают 70-100 иностранных судов, предположительно под флагом КНР.

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