Реорганизацию компании на Камчатке отразили в приказе по инвестквотам

Участник программы инвестиционных квот — «Укинский лиман» — присоединился к Колхозу им. Бекерева. В связи с этим Росрыболовство внесло изменения в список компаний, за которыми закреплены доли инвестиционных квот на вылов.

Напомним, что камчатская компания «Укинский лиман» стала одним из первых участников программы инвестиционных квот — с береговым заводом под право добычи разнорыбицы.

В этом году компания присоединилась к Колхозу им. Бекерева. Как сообщает корреспондент Fishnews, эти изменения Росрыболовство отразило в списке предприятий, за которыми закрепляются доли инвестиционных квот. Теперь доли инвестквот камбал, трески, командорского кальмара, наваги и макруруса закреплены за Колхозом им. Бекерева.

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