По оценке выполнения обязательств участникам программы инвестквот вышли изменения

Правительство пересмотрело коэффициенты, которые используются для оценки соблюдения требований по производству рыбной продукции на береговых заводах под инвестквоты. Внесены и другие изменения по контролю исполнения обязательств участниками программы.

Изменения в правовую базу по программе инвестиционных квот внесены постановлением правительства от 4 апреля 2025 г. № 437. Напомним, что получатели долей инвестквот принимают на себя обязательства по производству рыбной продукции — в случае если в рамках программы построен береговой завод, или по освоению квот — если речь идет о промысловом судне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство внесло изменения в правила расчета объема производства рыбной продукции, которые используются для оценки выполнения требований береговыми предприятиями (постановление от 3 ноября 2023 г. № 1853).

В новой редакции изложено приложение с коэффициентами, применяемыми для расчета ежегодного объема производства рыбной продукции. Появились, например, коэффициенты для пресервов и консервов.

При этом инвестор вправе рассчитывать объем выпуска продукции за 2024 г. с использованием коэффициентов, улучшающих показатели. Расчет должен быть предоставлен в Росрыболовство до 1 июня 2025 г.

Целый ряд изменений внесли в примерную форму договора на доли инвестквот (постановление от 25 мая 2017 г. № 632).

Так, предусмотрен дифференцированный подход к штрафам за невыполнение обязательств: размер увязан с объемом выпуска продукции.

Для построенных под инвестиционные квоты судов в зачет выполнения обязательств по вылову будет идти работа в рамках группы лиц.

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