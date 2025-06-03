Никарагуа пополнила ряды участников соглашения ВТО о рыболовных субсидиях

Постоянный представитель Никарагуа при Всемирной торговой организации, посол Росалия Бохоркес Паласиос передала гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале документ о ратификации страной соглашения по запрету вредных рыболовных субсидий.

Никарагуа стала 101-й страной — членом организации, которая официально одобрила соглашение, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО.

На официальной церемонии Нгози Оконджо-Ивеала отметила: теперь, благодаря республике, не хватает всего десяти участников для официального вступления соглашения в силу.

Она также заявила, что вскоре Фонд по вопросам рыболовства при ВТО начнет прием заявок от развивающихся стран и наименее развитых государств на получение технической помощи для реализации новых обязательств.

Росалия Бохоркес Паласиос, в свою очередь, подчеркнула: подписание соглашения подтверждает приверженность Никарагуа многосторонней торговой системе и устойчивому использованию морских ресурсов. Посол заверила, что ее страна, омываемая двумя океанами, осознает ценность «голубой экономики» и всегда выступала за охрану морской природы.

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