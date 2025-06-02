Япония ожидает снятия китайского «рыбного» запрета

Токио заявил о согласии Пекина на начало процедуры по возобновлению поставок в КНР японских рыбы и морепродуктов. Китай остановил их импорт в августе 2023 г. — после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси 30 мая рассказал, что стороны согласовали «технические условия» для возобновления экспорта. Ожидается, что китайские власти вскоре опубликуют официальное уведомление о смягчении запрета и откроют регистрацию для предприятий, которые занимались экспортом в КНР рыбы морепродуктов до введения ограничений, пишут японские СМИ.

Экспорт должен будет сопровождаться сертификатами о проверке на наличие радиоактивного цезия и йода, сертификатами происхождения и санитарными документами, обратил внимание Ёсимаса Хаяси. Он добавил, что эти требования существовали ещё до начала сброса очищенной воды с «Фукусимы-1».

По данным китайских таможенных органов, в ходе переговоров в Пекине на прошлой неделе был достигнут «существенный прогресс». Представитель МИД КНР Линь Цзян отметил, что Япония пообещала принять «достоверные и наглядные меры» для обеспечения качества и безопасности продукции. Он подчеркнул, что решение будет приниматься на основе научных данных, внутренних законов Китая и международных торговых правил.

Японский министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми счел договоренность «значимым рубежом», так как она касается возобновления экспорта из 37 префектур. В то же время ограничения на продукцию из 10 префектур, включая Фукусиму, пока останутся в силе, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава Национальной федерации рыболовецких кооперативов Японии Масанобу Сакамото назвал переговоры с Китаем «существенным продвижением», но призвал правительство добиваться полного восстановления экспорта.

Планируется, что процесс возобновления поставок может занять несколько месяцев. Потребуется завершить регистрацию предприятий и проверить товары на радиацию.

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