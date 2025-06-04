На три рыболовных участка на Камчатке в первый раз заявок не поступило

Аукцион по распределению участков для организации любительской рыбалки в Камчатском крае по трем из четырех лотов признан несостоявшимся: на участие не поступило заявок. РЛУ уже выставили на новые торги.

На электронный аукцион, который планировалось открыть 5 июня, выставлялось четыре рыболовных участка для организации на Камчатке любительского лова. Виды водных биоресурсов на всех четырех участках — лососевые.

Как сообщает корреспондент Fishnews, три лота оказались не проданы: заявок на участие в торгах не поступило. Это участок в Охотском море, Тигильский район, с начальной ценой более 692 тыс. рублей; и два участка в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга: на реке Федоскина со стартовой стоимостью свыше 346 тыс. рублей и на реке Гаванская с начальной ценой более 816 тыс. рублей.

Еще по одному участку — на реке Опала в Усть-Большерецком районе со стартовой стоимостью свыше 3,8 млн рублей — процедура не завершена.

Между тем три непроданных с первого раза участка уже выставили на новые торги — их старт запланирован на 23 июня.

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