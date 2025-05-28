Законопроект по рыболовным участкам выходит на второе чтение

Комитет Госдумы по аграрным вопросам обсудил подготовку ко второму чтению законопроекта о единых сроках кампании по перезакреплению рыболовных участков.

Профильный комитет рассмотрел предлагаемые изменения закона о рыболовстве на заседании 28 мая, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что законопроект передало в Госдуму в декабре правительство. Документ подготовлен в развитие тех поправок, которые были внесены в законодательство в 2023 г. Особое внимание к проекту закона приковано прежде всего в связи с организацией добычи тихоокеанских лососей.

Речь идет об условиях перезакрепления рыболовных участков без торгов (конкурсов и аукционов). Предложено провести процедуры в единый период, тогда как сейчас законодательство увязывает переоформление со сроками завершения действия конкретного договора. Редакция, принятая в первом чтении, предусматривала перезаключение до конца 2025 г.

Комитет выступил за сдвижку подачи заявок на перезаключение до 1 апреля следующего года (об этом в прошлом месяце говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков). Предполагается, что участки будут закрепляться на 20 лет плюс остававшийся срок действия предыдущего договора.

Председатель Комитета Владимир Кашин отметил, что предложенные формулировки — «большой компромисс территорий, сенаторов, депутатов, рыболовецкого сообщества».

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова предложила перенести срок завершения кампании на 1 сентября 2026 г. — чтобы предприятия отработали уже две лососевые путины. За это же высказались и сенаторы Борис Невзоров и Анатолий Широков. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести дополнительные слушания осенью нынешнего года и оценить ситуацию по итогам путины 2025 г. и вернуться к вопросам срока.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил внимание, что у рыбаков при сроках с 1 сентября 2025 г. до 1 апреля 2026 г. появляется вилка, когда подавать заявку на переоформление.

Комитет проголосовал за поправки, рекомендуемые к принятию, а также за отклонение ряда поправок.

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