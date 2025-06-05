«Дальрыбтехцентр» помогает переработчикам подготовить цеха к путинам

С начала года специалисты «Дальрыбтехцентра» обеспечили новым оборудованием два рыбоперерабатывающих цеха на Камчатке. В ближайшее время они планируют приступить к модернизации завода Северо-Курильской базы сейнерного флота (СК БСФ).

Первый проект был реализован на заводе компании «Колхоз Октябрь». Специалисты занялись участком по переработке минтая. «Часть нужного оборудования для белорыбицы мы поставили еще в 2024 году. В этот раз мы установили сортировочную машину, а также весовое поточное оборудование конвейерного типа, чтобы взвешивать продукт, поступающий в сырьевое отделение», — рассказал гендиректор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко.

В начале июня ДРТЦ завершил шеф-монтаж второго крупного проекта. Для завода «Витязь-Авто», специализирующегося на красной рыбе, специалисты спроектировали и изготовили линию укладки, провели обвязку морозильных шкафов. Также предприятие получило и другое оборудование, например машины для глазирования и оттайки.

«Дальрыбтехцентр» продолжает сотрудничество с заводом Северо-Курильской базы сейнерного флота в Сахалинской области. Осенью 2024 г. на нем была проведена масштабная работа по модернизации цехов для красной и белой рыбы и обвязке морозильных мощностей.

«Сейчас к нам обратились с задачей переделать разделочный цех и увеличить на 80 тонн возможности приемки сырья. До осени мы планируем изготовить и смонтировать весь заказ», — отметил глава «Дальрыбтехцентра».

Параллельно крупным проектам ДРТЦ выполняет средние и небольшие заказы. Например, для одной из компаний Приморья предприятие сделало рыбонасосную установку, а «Доброфлоту» поставило несколько машин ИРФ для переработки минтая и другие позиции. «Еще для компании «Заря» сейчас изготавливаем линию по разделке лосося, которая повысит производительность завода», — добавил собеседник Fishnews.

Сам «Дальрыбтехцентр» продолжает развитие. Предприятие активно отрабатывает новые технологии, совершенствует уже существующие изделия и создает новые.

«Также последние несколько лет мы стали более активно отправлять наших конструкторов и технологов в командировки на сборку объектов. Раньше на монтаж выезжала только специальная команда. Для инженерного состава это и интересно, и полезно. Специалисты лучше погружаются в производственные процессы и получают полезный для работы опыт», — отметил руководитель ДРТЦ.

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