Новые заводы и увеличение мощностей: каким стал 2024 год для «Дальрыбтехцентра»

В 2024 г. «Дальрыбтехцентр» вновь взялся за крупные проекты и продолжил расширять номенклатуру выпускаемых изделий. Компания по производству оборудования для рыбопереработки подвела итоги и поделилась планами на следующий год.

Весной 2024 г. «Дальрыбтехцентр» отпраздновал важную дату: предприятие уже более 85 лет обеспечивает рыбаков оборудованием для переработки. Заказы поступают со всей России, однако самыми активными остаются дальневосточные рыбацкие регионы — Камчатский край и Сахалинская область, рассказал Fishnews генеральный директор ДРТЦ Артем Шевченко.

Сегодня на предприятии работает более 130 человек, и их труд не остается незамеченным. Так, на мероприятии ко Дню рыбака несколько сотрудников получили награды от приморских властей.

Также в этом году «Дальрыбтехцентр» реализовал два крупных проекта. Летом специалисты компании провели масштабную модернизацию завода в селе Устьевое для «Колхоза Октября» на Камчатке. Инженеры полностью перестроили цех: определили концепцию, спроектировали новый завод, изготовили оборудование и провели пусконаладочные работы.

Модернизированный цех рассчитан на переработку красной рыбы, однако также здесь можно работать и с другим сырьем, подчеркнул глава «Дальрыбтехцентра». Для этого отдельно были установлены две машины ИРФ для переработки минтая и конвейерная линия ручной разделки, Примечательно, что для перестройки использовалось оборудование, созданное в ДРТЦ. Таким образом, новый завод стал примером предприятия, работающего только на отечественном оборудовании.

В декабре специалисты «Дальрыбтехцентра» завершили монтаж второго крупного проекта уже в Сахалинской области. На заводе в Северо-Курильске перестроили линию по переработке красной рыбы, а также усовершенствовали укладку и сортировку в цеху по белорыбице, обвязали конвейерными линиями новые морозильные мощности.

Кроме того, «Дальрыбтехцентр» продолжил работу по увеличению номенклатуры выпускаемых изделий и улучшению уже созданной техники. Так, были усовершенствованы фарш-машина, икорная машина, проработан весовой контейнер для поточного взвешивания и другие.

«Некоторые опытные образцы мы установили на заводах наших партнеров. Сейчас это уже готовый продукт, который достойно показал себя в работе. Заказчик остался доволен», — отметил Артем Шевченко.

В этом году специалисты также изготовили и отгрузили большую партию клетей для перевозки живого краба для группы компаний «Антей», строящей новый промысловый флот на верфи в Приморье.

Другим важным событием этого года для ДРТЦ стало завершение строительства производственно-административного здания, в котором в октябре прошло заседание Совета по развитию промышленности Владивостока. Новое помещение позволило увеличить производственные мощности на 3600 кв. м. Сейчас в корпусе завершают косметический ремонт и установку оборудования.

Также собеседник Fishnews поделился планами на следующий год. «Дальрыбтехцентр» продолжит весовые испытания, чтобы добавить к поточному взвешиванию автоматическую сортировку. Другим перспективным направлением ДРТЦ видит филейное оборудование. «У нас пока нет номенклатуры по вторичной переработке, только по первичной. И в этом мы видим большой потенциал», — заявил гендиректор.

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