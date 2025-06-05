Сахалинский участок под марикультуру ушел более чем за 2,9 млн рублей

На аукцион по закреплению рыбоводного участка в акватории Сахалина подали заявки три компании. Победитель предложил цену свыше 2,9 млн рублей.

Рыбоводный участок в заливе Анива Росрыболовство выставило на торги в конце апреля. РВУ был предложен со стартовой ценой более 1,63 млн рублей.

Как следует из протокола торгов, на участие в аукционе заявились три компании (все зарегистрированы в Сахалинской области) — «Рыболовная компания Азия», «Роскит» и «Санди», сообщает корреспондент Fishnews.

В итоге победителем признана «Рыболовная компания Азия». Участок ушел по цене более 2,9 млн рублей.

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