Торговцев черной икрой приговорили к колонии

В Астрахани суд вынес обвинительный приговор двум гражданам за нелегальный оборот черной икры. Наказанием стали реальные сроки в колонии общего режима и крупные штрафы.

Советский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы и жителя Москвы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка, хранение и продажа дериватов (производных) особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В судебном заседании установлено, что подсудимые незаконно приобрели икру русского осетра и севрюги в общем объеме не менее 15 кг. Деликатес злоумышленники перевезли по месту жительства подсудимой — там икру хранили. Продукцию реализовывали на территории Астрахани, рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 5 лет 6 месяцев соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафами 400 тыс. и 600 тыс. рублей.

Согласно приговору, изъятая икра будет уничтожена, а транспортное средство, на котором ее перевозили, конфисковано в доход государства.

Читайте также: В Приморье с крабовых браконьеров суд взыскал более 6 млн рублей

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews