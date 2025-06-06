Белоруссия намерена помочь своим рыбоводам новым законом

Республика Беларусь готовится принять принципиально новый закон — «Об аквакультуре». По замыслу разработчиков, он заполнит существующий правовой вакуум и поспособствует развитию отрасли.

Текст документа опубликован на белорусской площадке публичных обсуждений проектов НПА, сообщает корреспондент Fishnews. При разработке законопроекта анализировались профильные законы России и других стран постсоветского пространства.

Аквакультура Белоруссии

Разработчики отмечают, что до настоящего времени в республике рыбоводство не рассматривалось как важный и перспективный вид хозяйственной деятельности. По их мнению, это указывает на «недооценку биопродукционных возможностей внутренних водоемов страны» и «непонимание общемировой тенденции перехода от промысла к искусственному выращиванию различных видов рыб, беспозвоночных, водорослей».

По данным авторов документа, производство рыбы в Белоруссии в 2024 г. составило 14,8 тыс. тонн (115% к уровню 2023 г.). В том числе прудовой рыбы — 9,15 тыс. тонн, рыбопосадочного материала — 4,06 тыс. тонн, ценных видов рыб — 0,6 тыс. тонн, озерно-речной рыбы — 1 тыс. тонн.

В структуре производства преобладает карп (около 72%) и растительноядные виды (16%). На ценные виды (лососевых, осетровых, сомовых) приходится 5%, на другие (карася, щуку, язя и т.п.) — 7%.

Аквакультурой в республике занимаются 16 рыбоводных организаций (они производят более 80% продукции) и около 700 «субъектов хозяйствования различной формы собственности».

Потребление рыбы

Авторы законопроекта обратили внимание, что в республике наблюдается тенденция к росту спроса на экзотические для Белоруссии виды морепродуктов — креветок и других ракообразных, гребешков, кальмаров, мидий и т.д.

За 2024 г. в республику ввезено 201,2 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (109% к 2023 г.). «Наблюдается уверенная тенденция к увеличению импорта», — отмечают разработчики.

Потребление рыбы на душу населения в республике в 2023 г. составило 8,7 кг, в этом объеме на долю отечественной продукции пришлось 1,2 кг.

Направления регулирования законопроекта

НПА предполагает введение ныне отсутствующего понятийного аппарата: «полносистемная рыбоводная организация», «рыбоводная инфраструктура», «рыбоводно-технологическое обоснование», «рыбопитомник», «садки», «инкубационный цех».

Предложено определить правовые основы госполитики в области аквакультуры, принципы аквакультуры, объекты и субъекты в области аквакультуры, право собственности на объекты аквакультуры.

Отдельными статьями закрепляются полномочия органов власти различных уровней. Предлагается закрепить формирование и ведение реестра сведений и юрлиц, осуществляющих аквакультуру, а также определить компетенцию Минсельхозпрода по установлению перечня ценных видов рыб, определению порядка внесения минеральных удобрений и извести в пруды и ряду других вопросов.

Предусмотрены статьи о финансировании, международном сотрудничестве и научном обеспечения аквакультуры. Предлагаемый закон «будет иметь существенное значение для белорусской правовой системы, поскольку позволит заполнить существующий пробел, станет способствовать эффективному функционированию отрасли и осуществлению единой государственной политики для развития указанного вида деятельности», — резюмировали разработчики.

Читайте также: Казахстан рассчитывает на развитие собственной аквакультуры

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews