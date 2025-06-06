Сомнительную икру перехватили на пути в столицу

Полсотни коробок с осетровой и щучьей икрой обнаружили в автомобиле астраханские полицейские. Подозрительные деликатесы предположительно направлялись в Москву.

В Астрахани сотрудники полиции остановили автомобиль с солидным грузом рыбных деликатесов. В ходе осмотра салона транспортного средства правоохранители обнаружили 50 коробок с осетровой и щучьей икрой, сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД.

Управлявший автомобилем местный житель рассказал, что рыбную продукцию он загрузил в Астрахани для доставки в Москву.

По факту обнаружения икры проводится процессуальная проверка. Биоресурсы временно изъяты и помещены на хранение.

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