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Фигуранта уголовного дела — жителя Подмосковья — ждет суд. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области

Вместе с икрой турист купил себе проблемы

В Астраханской области полицейские при проверке автомобиля обнаружили 500 г черной икры без документов. Фигуранта уголовного дела — туриста из Подмосковья — ждет суд.

В апреле в ходе операции «Путина-2025» сотрудники полиции остановили для проверки иномарку, в которой помимо водителя находились еще четверо мужчин.

В багажном отделении обнаружились две переносные морозильные камеры. В одной из них среди рыбы частиковых видов правоохранители нашли две банки черной икры весом по 250 г каждая. Сопроводительных документов и квитанций о покупке деликатеса не было. Водитель автомобиля заявил, что не знает, кто именно из пассажиров перевозит эту рыбную продукцию.

Икру изъяли для проведения проверки. Эксперты установили, что содержимое банок — изготовленная кустарным способом икра амурского осетра, выращенного в естественной среде обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

По версии следствия, икру приобрел один из пассажиров остановленного автомобиля — житель Московской области, прибывший в Астраханскую область на отдых.

По пути из Камызякского района, где туристы проживали на базе отдыха, они остановились на трассе. Рядом с местом остановки, по словам фигуранта, находился небольшой киоск с рыбной продукцией, где он и приобрел две банки икры для личного употребления.

Уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов) направлено в суд.

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  • Фигуранта уголовного дела — жителя Подмосковья — ждет суд. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
  • Браконьерская икра была обнаружена при проверке автомобиля. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
  • Икра хранилась в переносной морозильной камере. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
  • Изъяты две банки деликатеса по 250 г. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
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    НазадМетки: икрауголовное дело
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