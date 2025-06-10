Норвегия стала 31-й участницей Соглашения о морском биоразнообразии

Королевство Норвегия завершило ратификацию и стало 31-й страной — участницей Соглашения по морскому биоразнообразию за пределами национальной юрисдикции. Для вступления документа в силу необходимо присоединение к нему 60 государств.

Полное название принятого в 2023 г. документа — Соглашение на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции, сообщает корреспондент Fishnews. Решение о присоединении Норвегии к соглашению получило единогласную поддержку парламента и было утверждено правительством страны, пишут зарубежные СМИ.

Министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде подписал документ в штаб-квартире ООН. Он заявил, что ратификация отражает широкую национальную поддержку, поскольку за нее высказались парламент, гражданское общество, бизнес и научное сообщество.

По информации зарубежной прессы, Норвегия выделит 500 тыс. крон (около 49,7 тыс. долларов) в специальный фонд ООН для поддержки развивающихся стран в подготовке к реализации договора.

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