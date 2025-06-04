Японское ведомство: Россия и Япония согласовали квоты на 2025 год

Агентство по рыболовству Японии опубликовало информацию о результатах заседания российско-японской комиссии по рыболовству. По данным японских властей, страны сократили объемы взаимных квот.

41-я сессия российско-японской комиссии по рыболовству прошла в режиме веб-конференции. Участники достигли соглашения по квотам на вылов и условиям промысла в 200-мильных зонах обеих стран на 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы сайта агентства по рыболовству Японии.

По его информации, в 2025 г. как Япония, так и Россия значительно сократили объемы взаимных квот — с 44 тыс. тонн до 22 тыс. тонн.

В нынешнем году российские рыбаки смогут добыть в исключительной экономической зоне Японии 10 тыс. тонн скумбрии, 10 тыс. тонн сардины-иваси и 2 тыс. тонн лемонемы. Сокращение произошло за счет уменьшения квоты на скумбрию.

Японские рыбаки, в свою очередь, смогут добыть 14 569 тонн сайры, 2 810 тонн кальмара и 810 тонн трески.

По информации Японского агентства по рыболовству, российским судам, ведущим промысел скумбрии и сардины, будет запрещено вести промысел на отдельных участках у берегов префектуры Ибараки — в зоне от 12 до 13 морских миль. В акватории от 13 до 15 морских миль промысел будет запрещен в период с 16:00 до 20:00.

Кроме того, в соглашении прописана обязательная минимальная дистанция от японских судов: не менее 2 миль — в районе от 13 до 15 миль у побережья Ибараки, и не менее 1 мили — в остальных зонах.

Также лов будет запрещен в японских водах с 16 марта по 14 ноября (а в северной части — до 31 октября). Установлены и ограничения на максимальное количество российских судов, одновременно находящихся в отдельных акваториях.

За японскими рыбаками сохранено право на вылов 694,66 тонны трески и других видов рыбы на условиях денежной компенсации в размере 26,94 млн иен.

Отмечено, что заседание стало продолжением переговоров, начатых в ноябре–декабре 2024 г., и прошло в конструктивном ключе.

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