О промысле лосося на Камчатке рассказали в профильной ассоциации

Основная лососевая рыбалка сейчас идет в Усть-Камчатском районе. На 9 июня там поймано 750 тонн нерки и порядка 20 тонн чавычи, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Традиционно основные уловы в начале путины в Камчатском крае обеспечивает нерка. Показатели по вылову этого вида тихоокеанских лососей выше, чем в прошлом году, сообщил Fishnews руководитель АДЛК.

В Камчатском заливе рыбалка открылась 4 июня, а на реке Камчатка, где добыча ведется на двух участках в режиме контрольных сплавов, — с 1 июня, напомнил Владимир Галицын. Учет фиксирует очень хороший пропуск рыбы на нерестилища – лучше 2024 г. и даже «рыбного» 2023 г., отметил он.

При этом в нынешнем году рыбакам пришлось столкнуться с нехарактерной ситуацией, когда предустьевую часть залива забило льдами. Были опасения по поводу возможности промысла, но, к счастью, ветер сменился, воды очистились ото льда и рыбаки смогли начать добычу, рассказал председатель профильного объединения.

В целом сейчас активно рыбачит именно восточное побережье полуострова. С 5 июня открылся лов на реке Вывенка, с 10 июня можно будет рыбачить на реке Апука. С 15-го числа Карагинская подзона полностью вступит в путину.

Промысел наиболее массового вида тихоокеанских лососей — горбуши — на Камчатке еще впереди, обратил внимание Владимир Галицын.

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