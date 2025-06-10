Пять участков для промысла на Камчатке вновь не нашли покупателя

На электронный аукцион повторно выставлялись пять рыболовных участков в Камчатском крае с возможностью добычи лососей и корюшки. Однако заявок на участие в торгах не поступило.

В системе торгов появилась информация о результатах приема заявок на участие в аукционе по закреплению рыболовных участков в Западно-Камчатской подзоне. Для промысла предлагались РЛУ в Пенжинской губе, на реке Таловка, два участка в Охотском море в Тигильском районе и один — в Охотском море в Соболевском районе. Стартовые цены лотов составляли от 36,8 млн рублей до 322,6 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион планировалось начать 11 июня, однако заявок на участие не поступило и торги признали несостоявшимися.

Так завершилась уже вторая попытка найти пользователей этим РЛУ.

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