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Рыболовные участки готовятся перезакрепить на новый срок

Не только рыболовные участки: какие изменения закона готовится рассмотреть Госдума

Комитет Госдумы по аграрным вопросам представил текст законопроекта о рыболовных участках с учетом поправок, рекомендуемых к принятию. Предложены не только изменения по РЛУ, но и создание реестра разрешений на вылов.

Законопроект о единовременном перезакреплении рыболовных участков готовятся рассмотреть в Госдуме во втором чтении. Профильный комитет ГД — по аграрным вопросам — рекомендовал закрепить подачу заявлений от желающих перезаключить договор на рыболовный участок в срок не позднее 1 апреля 2026 г. Договор в этом случае должен быть заключен не позже 1 июня 2026 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что правительственный законопроект, принятый в первом чтении в феврале, предусматривал переоформление до 30 декабря 2025 г. Речь идет о перезаключении без торгов (конкурсов и аукционов), но за плату, порядок расчета и внесения которой вызвал большой резонанс в отрасли.

Группы сенаторов и депутатов, парламенты целого ряда регионов — Приморья, Камчатки, Забайкальского края, ЕАО, Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Амурской, Магаданской областей — предлагали расширить рамки кампании по перезаключению договоров до 30 декабря 2026 г. Эти поправки комитет рекомендовал отклонить.

При этом сохраняется формулировка, согласно которой новый договор заключается на 20 лет плюс срок ранее оформленного договора.

Комитет также рекомендовал при принятии во втором чтении предусмотреть положения об условиях расторжения договора в случае, если не внесена в установленном порядке плата за перезаключение.

По разрешениям на вылов

К рассмотрению во втором чтении также предложен большой блок изменений по разрешениям на добычу водных биоресурсов. Планируется создание реестра разрешений — порядок его ведения должно будет установить правительство РФ.

Внесением записи в такой реестр будет подтверждаться разрешение на вылов, причем речь идет о разных видах рыболовства.

Так как изменения предложены теперь не только в федеральный закон о рыболовстве, предусматривается новое наименование законопроекта — «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ».

Планируется, что положения по рыболовным участкам вступят в силу с 1 сентября 2025 г. А по разрешениям на вылов — с 1 марта 2026 г. — с переходными положениями.

Комитет предложил рассмотреть проект закона во втором чтении на заседании Госдумы 10 июня.

Текст законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых комитетом к принятию, смотрите в телеграм-канале Fishnews.

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