Эксперты прочат большое будущее рыбной категории в e-commerce

Электронные площадки дают интересные возможности для реализации продукции, и доля продаж в e-commerce стремительно растет, делится опытом генеральный директор компании «Дальпромрыба» Инна Санникова.

Покупки в интернете стали привычным делом для современных потребителей, и производители рыбной продукции также обращаются к электронной торговле, сообщает корреспондент Fishnews.

«Наша компания развивает свои продажи на всех e-commerce площадках. Мы представлены в «Самокате», «Яндексе», «Озоне», «Озоне Фреш», в быстрой доставке», — рассказала генеральный директор компании «Дальпромрыба» Инна Санникова.

Она отметила, что через интернет люди заказывают как рыбные консервы бренда «Капитан Вкусов», ориентированного на аудиторию с более традиционными предпочтениями (например большой популярностью пользуется печень трески), так и более необычную продукцию из тунца бренда «Магуро».

«Доля e-commerce в наших продажах занимает 10% и растет каждый год двойными темпами, очень стремительно», — обратила внимание Инна Санникова.

У заказов через интернет для потребителя целый ряд плюсов: это возможность почитать отзывы, это мультикарточки, когда сразу предлагаются схожие товары, привела примеры собеседница Fishnews.

У e-commerce большие перспективы, и рыбная категория обязательно должна быть представлена на электронных площадках — со всеми их возможностями, убеждена Инна Санникова.

Напомним, для того чтобы рассказать, чем сегодня живет российская рыбоперерабатывающая отрасль, Fishnews запустил специальный проект «Сильная переработка — гордость отрасли». Также в специальной рубрике «Рыба для россиян» мы собираем всю информацию о решениях для повышения потребления рыбной продукции в стране.

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