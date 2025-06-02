Ритейл и производители ищут идеальную рыбную полку

В дегустационном центре «Пятерочки» прошла вторая встреча в рамках соглашения о сотрудничестве между Рыбным союзом и X5 Group. Эксперты обсудили пути улучшения вкуса и качества продуктов в панировке в соответствии с запросами рынка.

Если на мартовской встрече в студии вкуса торговой сети «Пятерочка» речь шла о перспективах филе различных видов белой рыбы, то 30 мая в фокусе внимания участников рынка оказались рыба и морепродукты в панировке или кляре. Запрос на тестирование продуктов в этой категории поступил сразу после первой дегустации.

«Мероприятие показало актуальность формата встреч с привлечением всех участников товаропроводящей цепочки для формирования ассортимента, который будет отвечать запросам разных групп потребителей. Дегустации проходят в рамках соглашения о сотрудничестве между Рыбным союзом и Х5 Group», — рассказали в пресс-службе отраслевого объединения.

В дегустации образцов вновь приняли участие представители сетей «Пятерочка» и «Перекресток», а также специалисты компаний «Агама», «БалтКо», «Вичунай-Русь», Defa group, «Норебо», «Полар Сифуд Раша», «Шифудо», Рыбного союза и отраслевые эксперты. Как сообщает корреспондент Fishnews, для тестирования участникам мероприятия предложили более 20 видов рыбной продукции, включая рыбные палочки, филе в кляре и панировке, наггетсы, треугольники, котлеты, а также морепродукты — креветки и кольца кальмара. За каждым этапом испытаний следовал обмен мнениями и обсуждение результатов.

При этом целью дегустации было вовсе не составление рейтинга продукции, подчеркнул руководитель направления развития потребительского рынка Рыбного союза Сергей Гудков. Гораздо важнее, чтобы производители при содействии ритейлера смогли понять, что от них хотят видеть потребители, как переформатировать рыбную полку и сделать ее более качественной, какие новые продукты нужно предложить сетям, с тем чтобы категория рыбы и морепродуктов в панировке росла.

«Цель общей работы, в которой участвуют рыбаки, переработчики, поставщики, ритейлер, — это не только выполнение норматива в 28 кг на человека в год, это логичные шаги на пути к идеальной рыбной полке», — отметили в Рыбном союзе.

В ходе мероприятия представители X5 Group подтвердили готовность к пересмотру отношений с поставщиками и совместной работе над категорией. При этом ритейлеру хотелось бы видеть конкретные предложения от производителей с учетом растущего спроса на более вкусные продукты по приемлемой цене, поскольку задача стоит не столько удешевить, сколько предложить качество. Со своей стороны сети планируют выстраивать долгосрочное взаимодействие с производителями в формате программных закупок на срок до трех лет либо более длительного стратегического партнерства.

Следующую экспертную встречу в дегустационном центре «Пятерочки» Х5 Group и Рыбный союз собираются организовать осенью.

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