На Конференции ООН обсуждают договор об открытом море

В Ницце проходит третья Конференция ООН по океану. Одна из ее главных целей — стимулирование скорейшего вступления в силу Соглашения по морскому биоразнообразию за пределами национальной юрисдикции. Для этого необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 60 стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договор об открытом море (Соглашение по морскому биоразнообразию за пределами национальной юрисдикции) как «исторический шаг на пути к защите обширных районов океана».

На открытии конференции представители государств активно присоединялись к договору: было зарегистрировано 18 новых подписаний и столько же ратификаций. В общей сложности документ подписали 134 страны; 49 участников его ратифицировали, сообщили Fishnews в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

Документ представляет собой юридически обязывающее соглашение, направленное на охрану морской природы в международных водах.

Конференция ООН собрала лидеров 55 государств и участников из примерно 130 стран — ученых, представителей частного сектора, коренных народов, молодежи и гражданского общества. Ожидается, что международный форум завершится принятием политической декларации, на нем также представят План действий по океану.

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