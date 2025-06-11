Браконьерство в Таганрогском заливе лишило денег, лодки и машины

Жителя Ростовской области обсудили за незаконный вылов рыбы. Наказанием фигуранту уголовного дела стали штраф, а также конфискация маломерного судна, лодочного мотора и автомобиля.

Неклиновский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

В сентябре прошлого года мужчина вел нелегальный промысел в Таганрогском заливе, причинив особо крупный ущерб государству — свыше 360 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в 700 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании ущерба.

С учетом мнения государственного обвинителя маломерное судно, лодочный мотор и автомобиль, использовавшиеся фигурантом при совершении преступления, конфискованы и обращены в доход государства, отметили в надзорном ведомстве.

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