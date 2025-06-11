Для севера Хабаровского края определили подходы к лососевой путине

Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб в Хабаровском крае определила принципы организации лососевой путины в Северо-Охотоморской подзоне. На северные районы приходятся основные объемы добычи тихоокеанских лососей в регионе.

Амурское теруправление Росрыболовства опубликовало протокол заседания комиссии по анадромным, на котором рассматривалась организация лососевой путины в Северо-Охотоморской подзоне.

В этом году для освоения здесь предложено суммарно 20,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews. В том числе для промышленного рыболовства, организации любительской рыбалки и традиционного промысла — около 5994 тонн горбуши, 13604 тонн кеты, 199 тонн нерки, 698 тонн кижуча. Также прогнозируется добыча порядка 1498 тонн гольцов.

В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах и Сахалинском заливе добыча откроется 1 июля, а закрытие предполагается с 15 октября. Для Охотского округа срок завершения такой же, а старт путины предусмотрен с 5 июля. Также комиссия установила пропускные периоды.

Напомним, что общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на этот год — 36,3 тыс. тонн. Ранее были установлены принципы организации путины в подзоне Приморье.

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