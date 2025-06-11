Координационный совет обратился по вопросу перевозок рыбы к главе РЖД

В письме к главе РЖД Олегу Белозёрову Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратил внимание на важность обеспечения ритмичных перевозок рыбной продукции.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к генеральному директору — председателю правления РЖД Олегу Белозёрову по вопросу организации транспортировки рыбы из региона, сообщает корреспондент Fishnews.

Предприятия ДФО активно работают над расширением поставок продукции из водных биоресурсов на российский рынок, указали авторы письма. Так, отметили они, выросла доля объемов для внутреннего рынка в общем вылове минтая. Реализуются программы по популяризации рыбной продукции среди россиян.

Сейчас на Дальнем Востоке стартовала одна из важнейших для рыбохозяйственного комплекса путин — лососевая. В Координационном совете отметили, что перед началом промысла лососей, а также ранее проводили встречи с представителями транспортного звена.

«Участники логистической отрасли сообщили, что в полном объеме подготовлены к организации перевозок рыбы из Дальневосточного федерального округа в западную часть страны. При этом была поднята проблема обеспечения провозной способности для операторов с запада на восток, чтобы организовывался своевременный возврат контейнеров и подвижного состава для отправки рыбных грузов на внутренний рынок», — говорится в обращении.

В связи с этим Координационный совет призвал обеспечить более высокую приоритетность продуктов питания в системе перевозок РЖД.

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