Рыбаков в ХМАО поймали с нелегальным уловом стерляди

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре полицейские задержали двоих мужчин, поймавших сетями 82 стерляди. Рыбу выпустили в дикую природу.

Фигурантов взяли с поличным в ходе рейда на Оби, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Незаконный улов правоохранители обнаружили в моторной лодке. Рыбаки поймали стерлядь при помощи ставных сетей. Такая добыча соответствовала ущербу более чем на 370 тыс. рублей, отметили в полиции

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов). Изъяты плавсредство, мотор и три сети общей длиной более 210 м . С подозреваемых взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении,

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