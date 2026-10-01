Теплый сезон на озере Иртяш может повлиять на вылов и зарыбления

Сотрудники Уральского филиала ВНИРО провели исследования на озере Иртяш — одном из крупнейших водоемов Челябинской области. Экспедиция собирала актуальные данные о состоянии ихтиофауны и среды обитания рыб.

Площадь Иртяша — около 54 кв. км, средняя и максимальная глубины — 8,7 м и 18,6 м соответственно, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В начале ХХ в. на озере основали первую рыбоводную станцию, с которой стартовали опыты по акклиматизации сиговых, леща и судака. Сейчас исследования водных биоресурсов Иртяша ведутся регулярно, отметили в институте.

В ходе экспедиции ученые зафиксировали аномально высокий уровень воды. Подтопленные берега усложнили работу специалистов. Высокая температура и большой объем воды создали нетипичные условия. По словам сотрудников УралНИРО, рыба сократила активность и «стояла» на месте, практически не перемещаясь по акватории.

Разноячейные ставные сети, которые обычно применяются для научно-исследовательского лова, в таких условиях не были задействованы в полном объеме. Ставной невод также оказался неэффективным. В итоге в сети попадалось значительно меньше рыбы, чем ожидалось. Ученые связывают это не с реальным снижением запасов, а с поведением рыбы в условиях теплой стоячей воды.

Несмотря на трудности, исследователям удалось взять ихтиологические пробы. Ученые провели полный биологический анализ 63 рыб, принадлежавших к 9 разным видам. В озере обитают 15 видов рыб: девять аборигенных (плотва, щука, окунь, ерш, золотой карась, елец, язь, линь и налим) и шесть акклиматизированных (сиг, пелядь, лещ, карп, судак и верховка).

Помимо мониторинговых исследований специалисты также проводят рыбоводные работы по выращиванию сиговых, исторически акклиматизированных в водоеме. Сиговые требуют холодной, чистой воды и достаточной глубины, что делает озеро подходящим водоемом для их выращивания, обращают внимание ученые. В планах также зарыбление судаком. Этот важный промысловый вид уже живет в озере как акклиматизированный, но нуждается в поддержании численности через искусственное воспроизводство.

Регулярные исследования позволяют корректировать объемы и виды зарыбления в зависимости от условий среды. Высокий уровень воды и теплый режим, отмеченные в этом сезоне, будут учтены при анализе и формировании рекомендаций на следующий год. Также результаты мониторинга лягут в основу рекомендованных объемов вылова.

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